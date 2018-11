França recebe apoio de bolsonarista, mas diz que ficará neutro em disputa presidencial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Márcio França (PSB), disse nesta quinta-feira (11) que ficará neutro no segundo turno em relação à disputa presidencial.

Em evento na capital paulista em que recebeu apoio do Major Costa e Silva (DC), aliado de Jair Bolsonaro que ficou em quinto lugar na disputa ao governo, França elogiou o presidenciável do PSL, mas disse que "São Paulo tem que fazer contraponto" à concorrência nacional e unir o estado.

"Eu posso discordar do que ele pensa, mas eu não tiro dele a autenticidade", disse França sobre Bolsonaro. "O Doria é o oposto do autêntico", acrescentou.

Enquanto Doria tem tentado nacionalizar a disputa no estado, França tenta evitar essa discussão.

"O governador Márcio França abraçou diversas pautas do meu plano de governo e se comprometeu pessoalmente comigo em levá-las à frente e torná-las realidade", disse Costa e Silva. Questionado sobre quais pautas seriam, o major disse que eram "a valorização do ser humano, do nosso policial".

França tem feito promessas de aumento de salário a policiais, que aliados de Doria tem dito que são irreais porque estouraria o limite de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal e não estão previstas no projeto de lei do orçamento.