França vota ao lado da mulher e diz que espera um paulista na Presidência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, o candidato ao governo paulista pelo PSB, Márcio França, chegou à seção eleitoral da Escola Estadual Ludovina Credidio Peixoto, no Itaim Bibi, às 10h.

O governador de São Paulo foi ao local de votação com a mulher, Lúcia França.

De acordo com pesquisa Datafolha deste sábado (6), França possui 20% das intenções de voto, terceiro colocado atrás do candidato de João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB).

Na saída de sua seção, falou a jornalistas sobre a expectativa da apuração. "Estou com muita esperança que aqui de São Paulo saiam as luzes para que a gente possa caminhar com diálogo."

França disse que a eleição começou e terminou na facada no candidato do PSL, Jair Bolsonaro e que torce por um presidente paulista. "Torço por um paulista na Presidência. Mais de 100 anos depois vamos voltar a ter um paulista."