Francischini desiste de disputar o Senado

O deputado federal Fernando Francischini (PSL) desistiu de disputar uma vaga ao Senado Federal. De acordo com a assessoria, depois de longas reuniões realizadas no domingo (5) com o presidenciável da legenda Jair Bolsonaro, Francischini resolveu disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. A intenção, segundo a assessoria, é "ajudar na eleição de uma grande bancada de direita". Francischini afirma que atender a um pedido de Bolsonaro.

