Francischini é o mais votado para a Assembleia; confira a lista dos deputados eleitos

Redação Bem Paraná

A Assembleia Legislativa teve uma renovação de 40% nas eleições de 2018. Dos 54 deputados, 32 foram reeleitos e 22 novatos vão compor o Legislativo estadual a partir de janeiro. O índice pouco mais do que o registrado em 2014, quando 33 deputados foram reeleitos e 21 novos parlamentares foram reeleitos.

O deputado federal Fernando Francischini, do PSL, foi o mais votado e com mais de 427.627 votos, "puxou" a eleição de uma bancada de oito deputados, a maior da Casa, im-pulsionado pela onda favorável ao partido do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no Estado. Além disso, o filho de Francischini, o deputado estadual Felipe Francischini (PSL), foi o segundo mais votado para a Câmara Federal, com 241.537 votos.

A segunda maior bancada será a do PSD do governador eleito Ratinho Júnior, com seis deputados. Além disso, o PSC, antigo partido de Ratinho Jr, que compõe um bloco com o PSD, elegeu outros quatro parlamentares. O PSB - que apoiou a reeleição da governadora Cida Borghetti (PP) - elegeu a terceira maior bancada, com cinco deputados. Ratinho Jr, porém, não deve ter dificuldade para compor com o partido e bancadas de outras legendas.

Impeachment

Delegado da Polícia Federal, Francischini se notabilizou como principal aliado de Bolsonaro no Estado, explorando durante toda a campanha a proximidade com o presidenciável. Chegou a ensaiar uma candidatura ao Senado, mas acabou optando por concorrer à Assembleia como estratégia para eleger uma bancada numerosa, ao mesmo tempo em que lançou o filho para a Câmara Federal. Durante a disputa, o parlamentar também se afastou do ex-governador e candidato ao Senado, Beto Richa (PSDB), de quem foi secretário da Segurança Pública, deixando o cargo em maio de 2015, após o episódio do confronto entre policiais militares e professores em greve no Centro Cívico, durante a votação das medidas de ajuste fiscal.

Em fevereiro do mesmo ano, Francischini foi protagonista do episódio em que parlamentares da base de Richa entraram na sede do Legislativo em um caminhão blindado da PM para tentar votar parte do pacote de ajuste fiscal. O deputado sempre culpou o PT e sindicalistas pelo episódio de 29 de abril de 2015, afirmando que militantes extremistas teria provocado a polícia para deflagrar o confronto.

Na Câmara, ele também foi um dos principais apoiadores do impeachment da ex-presidente Dilma Rous-seff (PT) e da onda "anti-PT", o que levou à aproximação com a candidatura de Bolsonaro.

Não reeleitos

Não conseguiram se reeleger os deputados Adelino Ribeiro (PRP), o líder da bancada do MDB, Nereu Moura, a Cantora Mara Lima (PSC), Hussein Bakri (PSD), Élio Rusch (DEM), Evandro Júnior (PSD), Péricles de Mello (PT), André Bueno (PSDB), Ademir Bier (PSD), Alexandre Guimarães (PSD), Cláudio Palozi (PSC), Cláudia Pereira (PSC) e Wilson Quinteiro (PSDB).

Confira a lista completa abaixo:

Deputados estaduais eleitos*:

Deputado % nº votos

Delegado Francischini PSL 7,51% 427.627

Alexandre Curi PSB 2,59% 147.547

Professor Lemos PT 1,49% 84.874

Requião Filho MDB 1,45% 82.627

Tiago Amaral PSB 1,39% 79.433

Romanelli PSB 1,29% 73.381

Tadeu Veneri PT 1,22% 69.291

Guto Silva PSD 1,17% 66.398

Evandro Araujo PSC 1,14% 64.756

Paulo Litro PSDB 1,08% 61.707

Delegado Jacovos PR 1,08% 61.307

Gilberto Ribeiro PP 1,06% 60.489

Marcio Nunes PSD 1,04% 59.192

Coronel Lee PSL 1,02% 58.336

Artagão Junior PSB 1,01% 57.361

Tião Medeiros PTB 0,95% 54.275

Michele Caputo PSDB 0,90% 51.234

Maria Victoria PP 0,88% 50.361

Alexandre Amaro PRB 0,87% 49.538

Cristina Silvestri PPS 0,86% 48.691

Cobra Reporter PSD 0,83% 46.982

Anibelli Neto MDB 0,82% 46.692

Tercilio Turini PPS 0,81% 46.104

Gilson de Souza PSC 0,81% 46.102

Luiz Carlos Martins PP 0,77% 43.954

Traiano PSDB 0,77% 43.601

Marcel Micheletto PR 0,76% 43.177

Estacho PV 0,76% 43.069

Homero Marchese PROS 0,74% 42.152

Jonas Guimarães PSB 0,74% 41.919

Douglas Fabrício PPS 0,72% 40.763

Mauro Moraes PSD 0,69% 39.573

Boca Aberta Jr PRTB 0,69% 39.495

Marcio Pacheco PPL 0,69% 39.323

Francisco Buhrer PSD 0,68% 38.862

Nelson Justus DEM 0,67% 38.342

Goura PDT 0,66% 37.360

Delegado Fernando PSL 0,65% 36.937

Arilson Maroldi Chiorato PT 0,64% 36.492

Plauto DEM 0,64% 36.332

Reichembach PSC 0,63% 35.750

Delegado Recalcatti PSD 0,62% 35.307

Soldado Fruet PROS 0,62% 35.230

Mabel Canto PSC 0,62% 35.036

Soldado Adriano Jose PV 0,59% 33.753

Luiz Fernando Guerra PSL 0,57% 32.211

Dr. Batista PMN 0,55% 31.311

Luciana Rafagnin PT 0,54% 30.931

Nelson Luersen PDT 0,51% 28.869

Ricardo Arruda PSL 0,48% 27.566

Galo PODE 0,46% 26.203

Do Carmo PSL 0,31% 17.695

Emerson Bacil PSL 0,31% 17.625

Subtenente Everton PSL 0,23% 13.043

*Resultado com 99,97% dos votos apurados