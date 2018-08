Francisco, el Hombre traz sua explosão rítmica

Da redação

Neste ano, a banda Francisco, el Hombre já fez parte de dois importantes festivais: Vive Latino, no México; e Lollapalooza Brasil, em São Paulo. Esta é a mais perfeita tradução da banda formada pelos irmãos mexicanos Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte e pelos brasileiros Juliana Strassacapa, Andrei Kozyreff e Rafael Gomes. Agora, o grupo chega no Paraná para duas apresentações. A primeira acontece em Curitiba no Hermes Bar dia hoje e, amanhã,Ponta Grossa recebe a banda no Phono Bar. O repertório do disco Soltaabruxa (2016) será o mote do show.

Serviço

Francisco, el Hombre @ Curitiba

Quando: Hoje, a partir das 21 horas

Onde: Hermes Bar |Rua Engenheiros Rebouças, 1645 - Rebouças

Quanto: : de R$35 até R$70

Vendas Online: https://bit.ly/2N97tKk

francisco, el hombre @ Ponta Grossa