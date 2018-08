Franquia de construção civil oferece 80 vagas de emprego para diversas áreas em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A rede de franquias Master House Manutenções e Reformas abriu processo seletivo para preencher 80 postos de trabalho em Curitiba, onde a empresa mantém unidades em operação. Maior rede de franquias do Brasil especializada na prestação de serviços de alvenaria, elétrica, hidráulica, jardinagem, pintura, gesso e drywall, impermeabilização, montagens e manutenção predial, a Master House oferece vagas para diversos setores da construção civil: eletricista, pedreiro, servente, encanador, pintor, jardineiro, gesseiro, ajudante geral, oficial de manutenção, serralheiro, encarrego de obras e orçamentista. Para concorrer a uma das oportunidades o profissional precisa comprovar experiência mínima de dois anos na área de interesse.

Além da remuneração – que varia entre R$ 1.215 a R$ 2.227, dependendo do cargo –, a empresa também oferece alguns benefícios, como vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida. Os candidatos interessados devem encaminhar o currículo detalhado ao departamento de Recursos Humanos no endereço eletrônico [email protected], informando no assunto da mensagem o cargo de interesse e a cidade, como os exemplos a seguir: “Pedreiro – Curitiba” ou “Pintor – Curitiba”.