Franquias têm crescimento de 8,4% no 2º trimestre em comparação com 2017

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O setor de franquias cresceu 8,4% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017, segundo dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising) divulgados na última sexta-feira (10).

No acumulado dos últimos 12 meses, a receita do segmento avançou 7,4%.

Segundo a associação, esse crescimento se deve à recuperação da economia, mesmo que lenta, e às iniciativas de inovação das redes para ganhar eficiência.

Ao apresentar os dados do período, Altino Cristofoletti Junior, presidente da ABF, afirmou que empreendedores interessados em investir no setor de franquias têm oportunidades além da área de alimentação, a mais tradicional do franchising.

Ele destacou o ramo do entretenimento, que cresceu mais de 20% no último ano com novos jogos eletrônicos, e o da construção, que teve bons resultados graças a serviços de reformas residenciais e comerciais.

No turismo, a ABF indicou que para se destacar com dólar alto é preciso investir em pacotes mais baratos e com parcelamentos mais longos.

De acordo com o presidente, boa parte da expansão das franquias tem sido puxada por quem compra uma segunda ou terceira unidade. "Nesse caso, além de se capacitar, o empresário precisa encontrar uma boa equipe. Gerir várias unidades é muito mais complicado e não é boa ideia subestimar essa dificuldade."

Em termos de expansão, as franquias mais bem-sucedidas são aquelas com investimento de até R$ 200 mil. Mas quem tem pouco dinheiro para investir precisa ter cuidado extra na hora de parcelar ou financiar o dinheiro para uma primeira unidade, afirmou Cristofoletti Junior.