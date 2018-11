Franz Ferdinand: amamos Bonde do Rolê e Mc Bin Laden

Redação Bem Paraná com Blog Barulho Curitiba

Em sua oitava vinda para o Brasil, a banda dá as caras com uma nova formação, sintetizadores e um excelente dance rock. Após 16 anos de carreira, a inexplicável Franz Ferdinand se reinventou de maneira excepcional com o disco "Always Ascending’’ lançado em fevereiro deste ano. Esse renascimento vem logo após alguns perrengues, como a saída do carismático guitarrista Nick McCarthy, e a crise pela qual passaram em 2013 com o selo americano do qual faziam parte. Agora, os caras contam com Dino Bardot (do trio 1990s) e Julian Corrie (mais conhecido na cena eletrônica por Miaoux Miaoux), músicos conceituados da cena rock e eletrônica de Glasgow.

Bob Hardy, baixista da banda escocesa que toca pela primeira vez em Curitiba, no próximo dia 11 de outubro, na Ópera de Arame, concedeu uma entrevista onde fala de seu amor pela música brasileira e do novo processo da Franz Ferdinand. Você pode conferir a entrevista no Blog Barulho Curitiba