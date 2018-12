Fraude alimentar é tema de curso em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

A vantagem financeira é o principal motivo das chamadas fraudes alimentares. A obtenção de benefícios ilícitos para a comercialização de alimentos preocupa as empresas, governos e consumidores do mundo todo. Pensando nisso, o Sincabima promove, no dia 12 de dezembro, o treinamento de Food Fraud. Voltado para profissionais da área de qualidade, o curso propõe uma imersão no universo das fraudes alimentares e apresenta formas de prevenção.

Ministrado pela engenheira de alimentos, Ana Paula Cheriegate, o treinamento de Food Fraud irá abordar cases de alterações de produtos, suas consequências e as formas de precaução que devem ser adotadas pelas empresas para garantir que as fraudes alimentares sejam coibidas.

Com investimento de R$175 por pessoa (associados ao Sincabima ou a outros sindicatos patronais e estudantes têm 50% de desconto), as inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (41) 3569-5692 até o dia 07 (sexta-feira). O material didático e o coffe break já estão incluídos no valor da inscrição.

Serviço: Treinamento em Food Fraud

Data: 12 de dezembro de 2018

Horário: das 08h às 12h

Local: Sincabima - R. Gen. Teodorico Guimarães, 303 - Fanny, Curitiba.

Investimento: R$175 por pessoa (associados ao Sincabima ou a outros sindicatos patronais e estudantes têm 50% de desconto)

Inscrições e informações: [email protected] ou (41) 3569-5692.