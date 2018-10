Fred deixa São Januário sem chutar a gol e com menos posse que goleiros

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Fred recuperou a condição de titular do Cruzeiro na derrota por 2 a 0 para o Vasco, na tarde deste domingo (14), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu primeiro jogo entre os prediletos de Mano Menezes desde que se recuperou de uma cirurgia no joelho direito, o atacante não finalizou nem uma vez sequer ao gol defendido por Fernando Miguel.

Substituído por Raniel aos 8min da etapa final, o camisa 9 não fez uma partida tão boa quanto se esperava.

Pouco acionado e isolado no setor ofensivo, o centrovante foi quem menos tocou na bola em campo. Os goleiros dos dois times -Rafael e Fernando Miguel- tiveram mais posse de bola que o atacante de 35 anos.

Sem muitos toques na bola, o atacante teve poucas chances de marcar. Ele não chutou na direção do gol adversário e deu apenas 11 passes -9 certos e 2 errados.

A dificuldade do camisa 9 para participar do jogo fez com que Mano Menezes optasse por tirá-lo de campo aos oito minutos da etapa complementar. Raniel foi o escolhido para substituir o jogador.

Fred precisou se submeter a uma cirurgia de reconstrução dos ligamentos do joelho direito em 28 de março passado. O atacante ficou seis meses fora de combate e voltou a jogar no revés do Cruzeiro para o Palmeiras por 3 a 1, pelo Brasileiro.

O atleta chegou à marca de dez jogos com a camisa do Cruzeiro na temporada. O jogador fez um gol apenas neste período. O lance aconteceu no Campeonato Mineiro.

Fred tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2020. O camisa 9 foi contratado em dezembro do ano passado, logo após rescindir contrato com o Atlético-MG.