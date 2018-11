Fred está nos planos do Cruzeiro para fim do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred não entrou em campo no revés do Cruzeiro para o Atlético-PR, neste sábado (10), na Arena da Baixada. O centroavante, no entanto, está nos planos de Mano Menezes para a reta final do Campeonato Brasileiro.

A ideia da comissão técnica é dar mais ritmo de jogo ao camisa 9, recém-recuperado de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O centroavante deve aparecer na equipe nos jogos contra Corinthians, São Paulo, Vitória, Flamengo e Bahia. Talvez nem sempre na condição de titular, mas terá mais minutos nesta reta final do Brasileirão.

Mano Menezes já revelou que a sua intenção é utilizá-lo nas rodadas derradeiras do torneio nacional. No entanto, manterá a cautela para que ele não sofra novo problema.

"A questão dos jogadores de frente é que temos quase quatro jogadores para a posição. Temos a intenção de dar ritmo ao Fred, para ele terminar a temporada se aproximando do Fred que a gente conhece. Fiz isso para o Barcos também. Então, vamos fazer para que a equipe renda o melhor possível com a formação que a gente escolher", declarou.

Aos 35 anos, Fred disputou 12 partidas pelo Cruzeiro em 2018 e marcou dois gols. O camisa 9 esteve em campo por 794 minutos e não entra em campo desde a 31ª rodada, em 27 de outubro passado, quando o time venceu o Paraná.

A ausência do centroavante se dá pelo sistema de rodízio de Mano Menezes. Ele vem sendo preparado fisicamente para estar em campo nos últimos jogos do Brasileirão.