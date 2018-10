Fred marca após nove meses, e Cruzeiro vence Paraná pelo Brasileirão

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Paraná por 3 a 1, na noite deste sábado (27), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Giorgian De Arrascaeta, Fred e Rafael Sóbis marcaram pela equipe que mandou a partida no Mineirão. Egídio (contra) fez o gol dos curitibanos.

Já classificado para a próxima edição da Libertadores devido à conquista da Copa do Brasil, o Cruzeiro se aproxima do G-6 do Brasileirão. Os comandados de Mano Menezes têm 43 pontos, somente três a menos que o Atlético-MG, sexto, que ainda joga nesta rodada. Os paranistas seguem na lanterna do Brasileirão, com 17 pontos, 17 a menos que o América-MG, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro entrará em campo no próximo domingo (4) para enfrentar o América-MG, às 17h (de Brasília), no Independência. O Paraná, por sua vez, jogará diante do Vitória, no mesmo dia e horários.

Bastante criticado desde que chegou à Toca da Raposa II, Mancuello fez uma excelente partida na noite deste sábado (27) no Mineirão. O argentino brilhou em campo com criação de jogadas e deu assistência para Fred deixar a sua marca.

Outro destaque foi Arrascaeta, que voltou a marcar um golaço no Mineirão. O camisa 10 aproveitou sobra em finalização errada de Fred e marcou encobrindo Richard, abrindo o placar no começo da partida.

O uruguaio iguala a sua melhor marca desde que chegou ao clube, em 2015. Em seu primeiro ano, o meia-atacante fez nove gols. No ano seguinte, chegou à marca de 14 e, na temporada passada, fez em 12 oportunidades. Além de alcançar a sua melhor marca no clube, o jogador é o artilheiro da equipe em 2018. Ele divide este posto com o também meia Thiago Neves.

Fred voltou a balançar as redes adversárias após exatos nove meses sem um gol sequer. Ele deixou a sua marca após passe de Mancuello. Ele invadiu a área adversária e bateu por baixo de Richard para fazer o segundo gol da equipe mineira. Antes disso, ele havia feito um gol apenas pela equipe neste ano, diante do Tombense, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Depois, veio o gol do Paraná, apenas o terceiro como visitante no Brasileiro. Lanterna do torneio, com 17 pontos, o time de Curitiba contou com um erro de Egídio, que fez contra, para chegar ao terceiro tento fora de seus domínios.

Antes de anotar um tento diante da Raposa, o time paranista havia balançado as redes contra Chapecoense e Santos, pelas quarta e quinta rodadas do Brasileirão. Os atacantes Carlos e Silvinho foram os responsáveis pelos gols do time que à época era comandado por Rogério Micale.

Escolhido como titular do Cruzeiro na vitória sobre o Paraná, Rafael Sóbis encerrou o jejum de gols pela equipe no jogo deste sábado (27). O camisa 7 sofreu pênalti no segundo tempo do confronto e se responsabilizou por converter a cobrança.

Sem tanto espaço na equipe em 2018, o atacante de 33 anos não sabia o que era celebrar um tento desde 13 de junho passado. O curioso é que o rival, na ocasião, também era o Paraná. A partida terminou empatada em 1 a 1 na Vila Capanema, em Curitiba. Depois disso, Sóbis ficou em branco durante 10 partidas da equipe.

CRUZEIRO

Fábio; Ezequiel, Dedé, Léo, Egídio; Lucas Romero, Lucas Silva, Arrascaeta (David), Mancuello (Bruno Silva); Rafael Sóbis, Fred (Raniel). T.: Mano Menezes

PARANÁ

Richard; Wesley Dias (Mansur), Jesiel, Rayan, Igor; Leandro Vilela, Jhonny Lucas (Alesson), Alex Santana, Juninho (Silvinho); Rafael Grampola, Andrey.

T.: Dado Cavalcanti

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Cartão amarelo: Andrey, Igor, Rayan (Paraná)

Gols: Arrascaeta, aos 10min, e Fred, aos 15min do primeiro tempo, e Rafael Sóbis, aos 3min do segundo tempo (Cruzeiro); Egídio (contra, aos 20min do primeiro tempo (Paraná)