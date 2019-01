Fred passa por cirurgia após nariz quebrado em jogo e mantém zoeira na web

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo-treino do Cruzeiro contra o Coimbra, na tarde do último sábado, terminou com um susto para o atacante Fred. Em uma disputa com o goleiro Glaycon, do time adversário, ele quebrou o nariz e precisou passar por cirurgia.

Autointitulado "Rei do Stories", o atacante utilizou a ferramenta do Instagram para tranquilizar os fãs e mostrar o resultado da cirurgia. “Fraturei algumas partes do nariz, mas graças a Deus deu tudo certo a cirurgia”.

Conhecido pelo jeito irreverente, o atacante não parou de brincar nos Stories nem mesmo com curativo no nariz. Em diversos vídeos, ele brincou com a mulher, Paula Armani, citando diversas “namoradas”, jogou FIFA com um amigo e ainda fez uma piada de tiozão com uma garrafa de água da marca “Passa Quatro”.

O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro no próximo sábado (13), quando enfrentará o Guarani, em Divinópolis, às 16h30 (de Brasília). Ainda não se sabe se Fred estará apto para a partida.