Frente fria avança e Paraná tem sexta-feira com rajadas de vento. Virada no tempo vem de noite

Da Redação Bem Paraná com sites

Áreas de instabilidade, associadas a uma frente fria, atuam mais ao sul, entre a Argentina, Uruguai e o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (20). À noite este sistema chega ao Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná, com previsão de chuvas. Durante a tarde venta bastante no Estado (vento norte/noroeste). No sábado (21) a previsão é de tempo instável desde o Oeste até o Litoral paranaenses, passando por Curitiba.

Em Curitiba o primeiro reflexo da entrada desta frente fria é a queda das temperaturas máximas. No sábado, os termômetros devem atingir marcas pouco acima dos 20ºC. Ao longo desta semana as máximas ficaram entre 24 e 27 graus. Já a mínima prevista está em 11ºC. O domingo (22) deve ser mais gelado, com oscilação entre 11 e 15 graus.