Frente fria deixa clima instável nas capitais no 2º turno das eleições

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo ficará instável em grande parte do país durante o segundo turno das eleições 2018, neste domingo (28), por causa de uma frente fria associada a um grande ciclone extratropical que avança pela costa do Sudeste. O fenômeno, que vem provocando ventos fortes, deve arrefecer só na segunda-feira (29).

A chuva forte vai atingir o Espírito Santo, Distrito Federal e a maior parte de Minas Gerais e Goiás. Do litoral gaúcho ao fluminense, a previsão é de chuva fraca com ventania e mar muito agitado. Já no interior da região Sul, em Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Amapá e quase todo o Nordeste, o dia deve ser ensolarado.

Em São Paulo, a previsão é de sol forte e baixa umidade na maior parte do estado. Na capital, não chove, mas rajadas de vento chegam a 70km/h. A temperatura cai só à noite com a entrada de uma nova massa de ar fria. No litoral, onde o mar está de ressaca, há previsão de chuviscos.

VEJA A PREVISÃO DO TEMPO NAS CAPITAIS NO DIA 28 DE OUTUBRO

- Porto Alegre (RS)

Temperatura amena, sem previsão de chuva, mas com rajadas de vento fortes. A mínima é de 16ºC e a máxima de 25ºC

- Florianópolis (SC)

Rajadas de vento e pancadas de chuva isolada durante todo o dia. A temperatura, no entanto, é amena, com termômetros entre 18ºC e 24ºC

- Curitiba (PR)

Dia frio, nublado e com rajadas de vento forte. A mínima é de 10ºC e a máxima de 22ºC

- São Paulo (SP)

Dia nublado com névoa úmida, principalmente pela manhã. Não chove, mas rajadas de vento são fortes ao longo do dia. Os termômetros oscilam entre 17ºC e 20ºC

- Rio de Janeiro (RJ)

Chuva isolada e fortes rajadas de vento na capital carioca. Clima é ameno, entre 19ºC e 25ºC

- Belo Horizonte (MG)

Dia nublado com pancadas de chuva e termômetros entre 16ºC e 36ºC

- Vitória (ES)

Domingo nublado com chuva forte isolada e rajadas de vento. A mínima é de 21ºC e a máxima de 23ºC

- Brasília (DF)

Tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas na capital federal. Os termômetros marcam de 19ºC e 27ºC

- Goiânia (GO)

Pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora na cidade. O dia nublado tem mínima de 20ºC e máxima de 30ºC

- Campo Grande (MS)

Tempo firme, sem chuva, mas nublado. Temperatura oscila entre 20ºC e 29ºC

- Cuiabá (MT)

Céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital mato-grossense. Termômetro varia entre 23ºC e 33ºC

- Porto Velho (RO)

Domingo nublado, de céu encoberto e pancadas de chuva, com trovoadas isoladas. Mínima de 22ºC e máxima de 34ºC

- Rio Branco (AC)

Pancadas de chuva a qualquer hora e dia nublado, com termômetros marcando entre 23ºC e 34ºC

- Manaus (AM)

O dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A mínima é de 26ºC e a máxima de 36ºC

- Boa Vista (RR)

Dia nublado mas com calor e sem chance de chuva. Termômetros variam entre 25ºC e 37ºC

- Macapá (AP)

Tempo firme e ensolarado, com termômetros entre 24ºC e 34ºC

- Belém (PA)

Domingo nublado com pancada de chuva isolada e temperatura entre 23ºC e 34ºC

- Palmas (TO)

Dia nublado, encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima é de 23ºC e máxima de 33ºC

- São Luís (MA)

Dia nublado, com temperatura amena, entre 25ºC e 34ºC

- Teresina (PI)

Dia quente, ensolarado e de baixa umidade, com mínima de 24ºC e máxima de 36ºC

- Fortaleza (CE)

O dia será parcialmente nublado, mas quente e sem chance de chuva. A mínima é de 25ºC e a máxima de 32ºC

- Natal (RN)

Faz calor e não chove. A temperatura fica entre 25ºC e 31ºC

- João Pessoa (PB)

Tempo firme e ensolarado, com termômetros entre 25ºC e 32ºC

- Recife (PE)

Pode chover isoladamente pela manhã. Resto do dia será nublado. A mínima é de 23ºC e a máxima de 31ºC

- Maceió (AL)

Dia nublado com possibilidade de chuva ocasional pela manhã de votação. A mínima é de 23ºC e a máxima de 32ºC

- Aracaju (SE)

Dia será nublado, com termômetros entre 24ºC e 31ºC

- Salvador (BA)

Chove de forma isolada na capital baiana. A temperatura varia entre 23ºC e 31ºC