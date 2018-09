Frente fria deixa o tempo instável no Paraná e provoca ondas altas no Litoral

Da redação

A semana começa instável no Paraná. Desde o final de semana uma frente fria provoca chuva no Estado. Também há alerta de ondas altas no Litoral. Para hoje, havia a previsão de grande aglomerado de chua no interior do Estado, especialmente no Norte do Paraná. Nas demais regiões a chuva deve ser intermitente. Na Capital o dia também fica úmido, mas com chuvas sem grandes intensidades.

Amanhã, o sol deve aparecer, mas isso não dura muito tempo. A partir da quarta-feira deve voltar a chover no Estado. A intensidade pode vir de moderada a forte.

No mar

No final de semana a Marinha do Brasil emitiu nota alertando para a possibilidade de ressaca e ondas altas nos litorais do Paraná e São Paulo. As ondas de até 3 metros de altura deveriam ocorrer entre a tarde de sábado e a noite de hoje. O alerta é para os navegantes.