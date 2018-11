Frozen 2 já tem quatro canções escolhidas e música principal será uma 'evolução', diz diretora

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sequência de "Frozen: Uma aventura congelante" já tem quatro músicas definidas. Segundo a co-diretora Jennifer Lee, uma das canções já está cotada para ser a principal. "Temos uma nova música e eu acho que é uma evolução", disse ela em entrevista à Variety nesta segunda (5), durante a estreia de "WiFi Ralph: Quebrando a Internet" em Los Angeles.

A trilha sonora do segundo filme também está sendo feita pelos compositores Bobby Lopez e Kristen Anderson Lopez. O casal é conhecido por escrever canções para os filmes da Disney e ganharam, em 2014, um Oscar pela composição de "Let it Go", música tema do primeiro "Frozen".

"[Eles] nos apresentaram essa canção há apenas três semanas e nós amamos. Estamos trabalhando com eles por quase dois anos, essa música surgiu agora e eu adorei!", disse Lee.

Além disso, ela antecipa que o enredo do novo filme será ainda mais épico. No primeiro longa, o tema principal é a busca de Anna por sua irmã, Elsa, que fugiu para as montanhas de gelo com medo de prejudicar as pessoas com seu poder de controlar o frio.

Já no segundo, as duas devem partir em uma aventura que vai além das barreiras do reino. "Será maior, mais épico. Eles irão muito além de Arendele", antecipou a co-diretora. A estreia sequência está programada para novembro de 2019 nos EUA e janeiro de 2020 no Brasil.