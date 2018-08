Frustração na carreira: como lidar com ela?

Da redação

Fustração, do latim, frustrari que significa enganar, fazer errar. Na psicologia, frustração é uma sensação de ter se enganado que podia conseguir algo que não conseguiu. Uma dor em ter recebido um não ao objeto desejado.

Na filosofia, a frustração é um esforço tido em vão, surgido de um não autoconhecimento.

No mundo corporativo, frustração é um sentimento que se exposto pode ser interpretado como fraqueza, imaturidade e não é nada bom para a imagem de um profissional. Mas como lidar com a frustração?

O professor de MBA da FGV e especialista em neurociência, Luciano Salamacha, explica que a frustração é um sentimento decorrente da autocrítica que cobra de si mesmo uma alta performance, um grau de perfeccionismo muito grande e que, tira da pessoa, o foco de enxergar as coisas boas que também lhe acontecem.

A pessoa que se frustra é muito exigente com a vida. “Tudo que nos acontece é resultado de variáveis internas e externas, achar que comandamos todas essas mudanças é nos colocar no papel de Deus, seja ele qual for. A crença que temos o comando de toda a situação, é o principal combustível pra nos frustrar.“

Isso não quer dizer que não devemos criar expectativas para coisas boas e que sequências pequenas de prazer fazem uma pessoa feliz. Quando o ser humano cria uma expectativa positiva, seu cérebro automaticamente recebe uma descarga de hormônios ligados ao prazer e bem estar, e contribui para elevar a autoestima e a sensação de ser capaz e competente. Segundo o professor, otimismo ajuda a sermos pessoas melhores e aconselha “ Utilize a expectativa para gerar energia”.

E mesmo quando não conseguimos controlar os nossos sentimentos, a grande virada de jogo, segundo Salamacha é quanto tempo uma pessoa vai destinar para cultivar esse sentimento, já que a frustração não contem princípios racionais.

Para o pesquisador em neurociência, voltado ao mundo corporativo, “o sentimento da frustração até tenta buscar argumentos racionais pra se alimentar, principalmente quando a gente busca uma resposta racional para o fato frustrado. Mas para combater um sentimento ruim, a racionalidade tem pouca ou nenhuma força. O melhor mesmo é substituir por outra sensação de natureza positiva”.

A grande sacada é parar de reclamar quando algo não tem solução. A promoção não saiu? Parta para coisas novas, objetivos e estratégias inéditas para conseguir, ou até um emprego novo, mas não alimente um sentimento ruim, nem deixe que a frustração limite seus sonhos e objetivos.

O professor diz que as pessoas perdem muito tempo nas empresas se lamentando e diz “pare de chorar aquilo que não conseguiu e estimule mais dopamina em sua mente com objetivos novos. Vire a página.”

E explica utilizando uma metáfora: imagine que a frustração é uma espécie de incêndio e que você tem dois baldes ao seu lado para tentar apagá-lo. “Algumas pessoas erram o balde e em vez de pegar aquele que contem água pra apagar esse fogo, pegam o que está com gasolina, aumentando o problema e se tornando refém de si mesmo.



PARA DOMAR A FRUSTRAÇÃO :