Funcionário do BNDES constrange Temer em solenidade

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer foi alvo de protesto nesta quinta-feira (27) durante solenidade dentro do BNDES.

Um homem usando crachá do banco -indicando ser funcionário- se levantou durante o discurso do ministro do Planejamento, Esteves Conalgo Jr., se aproximou do palco em que estavam as autoridades e gritou para o presidente: "Você não tem vergonha na cara, não?".

Temer estava sentado no palco do teatro do banco e demonstrou constrangimento com a manifestação. Logo após gritar com o presidente, o homem se encaminhou andando para a saída do teatro fazendo gestos de comemoração, dando um urro logo na saída.

O presidente participa de anúncio de uma linha de financiamento do banco para painéis solares para geração de energia.