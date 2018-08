Funcionários do Datafolha sofrem ameaça após pesquisa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Funcionários do Datafolha foram alvo de ofensas e ameaças após a publicação da pesquisa em junho que mostrou Jair Bolsonaro (PSL) na liderança no primeiro turno em cenários sem Lula.

Segundo o diretor-geral do Datafolha, Mauro Paulino, houve aparente ação orquestrada de eleitores que ligaram para o instituto. Todos se identificaram como partidários de Bolsonaro. "Foi a primeira vez que vi tantas ameaças com ligação direta", afirmou. O Datafolha passou a gravar as ligações.

Nas simulações para o segundo turno, Bolsonaro aparece atrás de Lula e Marina Silva. Em vídeo, o deputado acusou o Datafolha de "passar vergonha" por causa da pesquisa. Ele citou pesquisa do DataPoder360 que, no segundo turno, o colocava "ganhando dos demais pré-candidatos".

Segundo Paulino, a metodologia do Datafolha é diferente da do DataPoder360, que faz entrevistas por telefone.