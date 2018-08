Funcionários do Evangélico ‘abraçam’ o hospital

Da Redação Bem Paraná

Mais de 400 funcionários do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC) participaram, no final da manhã de ontem, de um ato de apoio à instituição. Eles se reuniram de mãos dadas ao redor do complexo, localizado no bairro Bigorrilho, para promover um grande “abraço no hospital”. Chamado de “Abrace o Evangélico”, o ato contou com o lançamento de pequenos balões para chamar a atenção sobre o importante momento pelo qual passa o hospital.

O Evangélico funciona sob intervenção judicial desde dezembro de 2014. Ele e a Fepar (Faculdade Evangélica do Paraná) estão com leilão marcado para o dia 17 deste mês. A finalidade da venda do patrimônio do Evangélico, a maior instituição hospitalar de origem filantrópica do Paraná, é equacionar as dívidas que ainda restam desde o período anterior à intervenção, para que continue prestando serviços à comunidade.