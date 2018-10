Furacão chega à Flórida com potencial devastador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O furacão Michael atingiu nesta quarta-feira (10) a Flórida com ventos de 249 km/h e tempestades de potencial devastador, no que se espera ser a pior tempestade já registrada na região.

Michael tocou o solo na cidade de Mexico Beach, no noroeste do estado, como um furacão de categoria 4, em uma escala que vai até 5.

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), o fenômeno pode fazer o nível do mar aumentar 4,3 metros acima do normal. Antes mesmo de sua chegada, as cidades de Apalachicola e Port St. Joe já registravam inundações, com a maré chegando a 1,5 metro.

"Parece que não dá para saber onde a próxima árvore vai cair em cima de você, porque está ventando tão ferozmente", afirmou o prefeito de Port St. Joe, Bo Patterson.

Em algumas regiões, será a tempestade mais potente em 100 anos, alertou o serviço de emergências do estado americano. Antes da chegada do furacão, o Serviço Meteorológico Nacional na capital do estado, Tallahassee, divulgou um apelo para que as pessoas obedeçam as ordens de saída.

Nesta madrugada, o furacão Michael estava a 290 km ao sul de Panama City, com um deslocamento para o norte e velocidade de 19 km/h.

Na terça-feira, o presidente Donald Trump emitiu uma declaração de estado de emergência para a Flórida, o que permite liberar material e recursos federais.

Depois da Flórida, o Michael pode afetar "partes da Geórgia e, lamentavelmente, outra vez a Carolina do Norte e do Sul", já atingidas pelo furacão Florence no mês passado, disse o presidente.