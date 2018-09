Furacão Florence se fortalece e ameaça costa leste dos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O furacão Florence aumentou de intensidade nesta segunda-feira (10), tornando-se um furacão de categoria 3, em uma escala até 5, com ventos de 185 km/h.

A previsão do Centro Nacional de Furacões é que o Florence se torne extremamente perigosos ao atingir as costas dos estados de Carolina do Norte e Carolina do Sul até a quinta-feira (13).

A posição atual do furacão é a 935 km sul-sudeste de Bermuda, com movimento em direção ao oeste.

Logo atrás de Florence vem o furacão Isaac, atualmente com ventos de 120 km/h. Mas este deve ser um furacão pequeno, embora sua intensidade possa flutuar ao se aproximar do Caribe.

Autoridades da Carolina do Norte pediram que a população abandonasse a região das ilhas de Outer Banks e de Hatteras a partir desta segunda.

Os governos das duas Carolinas e da Virgínia declararam estado de emergência.

Na Virgínia, moradores foram alertados de que o Florence pode provocar tempestades letais, bem como inundações.