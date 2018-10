Furacão Michael ganha força e se torna 'extremamente perigoso' para a Flórida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Flórida, em estado de emergência declarado pelo presidente Donald Trump, se prepara nesta quarta-feira (10) para o impacto do furacão Michael, que atingiu a categoria 4 e se tornou "extremamente perigoso" para a população, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC).

O Michael deve tocar a terra nas próximas horas em uma área próxima da divisa com o Alabama, antes de seguir a trajetória para o Atlântico. Cerca de 500 mil pessoas estão em regiões sob ordens de evacuação.

Em algumas regiões, será a tempestade mais potente em mais de 100 anos, alertou o serviço de emergências do estado americano.

O NHC afirmou que o furacão de categoria 4 -na escala que vai até 5- está acompanhado por ventos de até 210 km/h. Os meteorologistas esperam uma maré de até 4 metros em algumas áreas.

O Serviço Meteorológico Nacional na capital do estado, Tallahassee, divulgou um apelo para que as pessoas obedeçam as ordens de evacuação.

"O furacão Michael é um fenômeno sem precedentes e não pode ser comparado com nenhum dos anteriores. Não arrisque sua vida, saia AGORA se você recebeu a ordem para fazer isto", afirma o comunicado.

O governador Rick Scott pediu durante a madrugada que a população obedeça as ordens de saída. "As decisões que você e sua família tomarão nas próximas horas podem fazer a diferença entre a vida e a morte", escreveu no Twitter.

Algumas horas antes, ele havia advertido que o fenômeno poderá ser "a tormenta mais devastadora a atingir a Flórida em décadas". "É sua última oportunidade de preparação para esta tempestade monstruosa e mortal", afirmou Scott na terça-feira.

Nesta madrugada, o furacão Michael estava a 290 km ao sul de Panama City, com um deslocamento para o norte e velocidade de 19 km/h.

Na terça-feira, o presidente Donald Trump emitiu uma declaração de estado de emergência para a Flórida, o que permite liberar material e recursos federais.

Depois da Flórida, o Michael pode afetar "partes da Geórgia e, lamentavelmente, outra vez a Carolina do Norte e do Sul", já atingidas pelo furacão Florence no mês passado, disse o presidente.

O Florence deixou 40 mortos e provocou danos avaliados em bilhões de dólares.

A governadora do Alabama, Kay Ivey, decretou estado de emergência na segunda-feira.

As áreas costeiras estão sob ordens de evacuação obrigatória. No condado de Bay, onde fica Panama City e se espera o impacto direto do furacão, 120 mil moradores devem abandonar suas casas, de acordo com o policial Tommy Ford.

O Partido Democrata apresentou uma demanda para exigir do governo que prolongue em uma semana o prazo de registro para votação, que acabava na terça-feira.

A autoridade eleitoral da Flórida determinou que os escritórios locais aceitem novos registros de eleitores até um dia depois da reabertura após o estado de emergência.

No ano passado, uma série de furacões catastróficos atingiu o Atlântico ocidental. Os mais devastadores foram Harvey no Texas, Irma no Caribe e Flórida e Maria, que atingiu o Caribe e deixou quase 3 mil mortos no território americano de Porto Rico.

A temporada de furacões no Atlântico termina em 30 de novembro.