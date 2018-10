Furacão Michael se distancia dos EUA após deixar ao menos 11 mortos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após deixar um rastro de destruição na Florida e na Geórgia, subiu nesta sexta-feira (12) para 11 o número de mortes provocadas pelo furacão Michael em sua passagem pelos Estados Unidos.

Autoridades da Virgínia informaram que o fenômeno, agora considerado uma tormenta tropical, é responsável por 5 novas vítimas no estado. Cerca de 520 mil pessoas estão sem energia e 1.200 estradas foram fechadas.

Outras 6 pessoas já morreram desde o inicio do furacão, que passou também pelas Carolinas do Norte e do Sul. Agora, o Michael se distancia do território americano.

Na manhã desta sexta-feira, a tempestade de rápida movimentação estava a cerca de 105 quilômetros a nordeste de Norfolk, na Virgínia, com ventos máximos sustentados de 95 quilômetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O Michael entrou em terra firme como um furacão de categoria 4, na tarde de quarta-feira (10), perto de Mexico Beach, no norte do estado da Flórida, e de lá seguiu para Alabama e Geórgia e depois para as Carolinas e para a Virgínia, em direção ao Oceano Atlântico.

Fotos e vídeos de Mexico Beach, que tem cerca de cerca de mil habitantes, mostravam o rastro de destruição, com casas flutuando no meio de ruas inundadas, algumas totalmente destruídas após terem perdido o teto.