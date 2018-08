Futuro da Disney no Brasil  pode passar pela Band

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A partir do instante em que foi definida a não renovação de contrato com o SBT, começaram a surgir especulações sobre o futuro da Disney, se há o desejo dos americanos em continuar ou não por aqui Não há ainda uma posição sobre isso, no entanto, a título de ilustração, convém lembrar que no passado chegou a haver um começo de conversa com a Bandeirantes. Na ocasião, a pretensão dos americanos era ficar com toda a faixa da manhã e o horário da igreja, à noite, para exibir sua programação. A conversa não prosperou. E não prosperou porque não houve interesse da Band. O dinheiro era muito bom, mas a entrega foi considerada grande demais. Vale salientar que isso foi há algum tempo, quando a situação era bem diferente e a Band vivia um momento nada parecido com o atual. Quem sabe agora não existe a chance de tudo caminhar de maneira diferente? Difícil até saber se entre Disney ou Band, para qual das duas e nesta altura dos acontecimentos, um acordo como esse seria mais conveniente ou que melhor cairia do céu.

Convidado

O youtuber Fred, do canal Desimpedidos, vai aparecer como convidado especial da Rede TV! na transmissão de Chelsea x Arsenal, pela Premier League, no próximo sábado. É uma figura com boa abertura no meio esportivo. A sua participação, porém, não tem nenhuma relação com o cast do “Entubados” que vem aí.

Merece registro

Poucas vezes, em se tratando de Brasil, um jogo de futebol apresentou uma qualidade de transmissão tão elevada como Fluminense e Internacional, segunda-feira, no SporTV e Premiere. Câmeras muito bem colocadas, cortes precisos e uma nitidez de imagem muito além da usual.

Joga a favor

Em se tratando do mesmo Fluminense e Internacional, poucos estádios oferecem as mesmas condições que o Maracanã ou têm um sistema de iluminação tão bom como o dele. São fatores que jogam a favor. Mas a transmissão inteira, como conjunto do trabalho, merece o melhor destaque.

Alguém que pensa

Para os mais próximos, Marcelo Silva, vice-presidente Artístico e de Programação, já afirmou que a Record não vai viver de produção bíblica “para sempre”. Entende-se que, em algum momento, as novelas da casa poderão ter uma outra cara, uma nova identidade. Não sem tempo.

Despedida aos poucos

Ontem, terça, foi o último dia do Joseval Peixoto como âncora do ‘Jornal da Manhã’, da Jovem Pan. A partir de hoje, ele passa a fazer apenas o comentário de encerramento. Assim será até o final do ano, aí sim para deixar a Pan de vez. Tem mais de 40 anos de casa. Começou como narrador de futebol.

Boa ideia

A Record está planejando uma reedição de ‘O Fino da Bossa’, um dos programas de maior sucesso do seu passado, que teve apresentação de Elis Regina e Jair Rodrigues. Os principais nomes da MPB passaram por ele. Isto como parte das comemorações dos seus 65 anos agora em setembro. Pessoas como Nilton Travesso e os irmãos Haya e Hohagen, que participaram de tudo, podem ser importantes no projeto.

Grade renovada

No fim do mês, com a chegada da nova temporada de “Oficina de Superclássicos”, o Discovery Turbo dará início a um total de 18 estreias, sendo uma por semana. Serão nove novas séries e nove inícios de temporadas.

Assunto do momento

Dentro da Rede TV! já existe a informação que a Igreja Universal irá abrir mão de alguns dos seus horários. Para tapar os buracos que serão deixados, o Artístico já iniciou a busca por novos produtos, ao mesmo tempo em que o comercial da casa está saindo atrás de outras igrejas. Leva quem chegar primeiro e com mais dinheiro.

Existe um plano

Difícil afirmar se agora ou num momento seguinte, mas há o desejo da direção da Rede TV! em transformá-la no grande canal de celebridades do Brasil. O “TV Fama”, Sonia Abrão e os programas da Luciana Gimenez serão importantes neste processo. Além de outros.

Bate – Rebate

Patrick Santos também está deixando a Jovem Pan e a sua chefia de reportagem.

O futebol da Globo hoje terá Cleber Machado com Chapecoense e Corinthians. E Gustavo Villani transmitindo Grêmio e Flamengo. Luís Roberto continua em período de férias. Está em Paris.

A nova temporada do ‘Fazendo a Festa’, apresentado por Fernanda Rodrigues, estreia nesta sexta, 9 da noite, no GNT.

Daiana Garbin grava hoje o ‘Programa do Porchat’ na Record, para falar sobre o tema ‘Distúrbio alimentar’. A entrevista ainda não tem data para ir ao ar.

Ainda na Record, Marcos Mion gravou o ‘Programa da Sabrina’. Na pauta, sua entrada em ‘A Fazenda’ e o ‘Playplus’.

A Rede TV! promove, na sexta-feira, o seu debate entre os candidatos à Presidência da República.

Cacá Diegues será o homenageado no Festival de Cinema de Miami entre os dias 14 e 23 de setembro.

C´est fini

Denúncia: a TV Aparecida exibe nesta quinta-feira, às 21h30, um documentário que aborda o trabalho escravo no Tocantins. Uma equipe da emissora percorreu, por mais de 10 dias, várias cidades ouvindo histórias e acompanhando de perto a realidade de pessoas que já foram resgatadas dessa condição. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!