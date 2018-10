Futuro ministro de Bolsonaro, Onyx diz que governo dará previsibilidade sobre câmbio

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), descartou a ideia de criação de meta para câmbio. A medida foi defendida pelo Presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) em entrevista concedida às vésperas do segundo turno das eleições.

Lorenzoni disse que saberia falar do tema apenas "conceitualmente".

"Conceitualmente, é o seguinte: se nós temos a situação de um país que precisa ter a inflação sob controle, você tem que ter variações para você aceitar que a inflação esteja dentro de uma variação conceitualmente razoável para manter emprego, trabalho e renda. Do outro lado tem que ter juros, exatamente dentro de uma determinada variação, e isso é o que eu, veterinário, entendo conceitualmente. O economista chama Paulo Guedes."

Ao ser indagado sobre o papel do câmbio no crescimento da economia no próximo governo, o deputado disse que o governo de Jair Bolsonaro dará mais previsibilidade e segurança aos empresários, mas sem explicar o que seria previsibilidade e segurança. Acrescentou ainda que não haverá uma meta sobre isso.

Ao ser indagado novamente sobre qual seria a ideia de metas para câmbio, Lorenzoni pediu uma 'trégua' para a imprensa.

Ele disse que os jornais tentaram destruir a candidatura de Bolsonaro nos últimos 12 meses, mas que agora é outra de deixar isso para o passado.

Em entrevista por telefone ao Site Poder 360 nesta sexta-feira (26) Bolsonaro (PSL) defendeu a adoção de uma dupla meta para o Banco Central, que olharia não só para a inflação, como é o procedimento atual, mas também para o câmbio.

Disse ainda que o Banco Central precisa deixar a posição de mero espectador e passe a atuar com inteligência. Como exemplo, citou a situação de um alimento em falta e seus efeitos sobre a inflação.

"Por exemplo, de uma forma bem leiga: se um produto agrícola corre risco de faltar no mercado por alguma razão e isso pode representar uma alta da inflação. O comando do Banco Central terá de ter inteligência de apontar esse risco, e não apenas ficar sentado e aumentando a taxa de juros se a inflação sobe. Terá de ter iniciativa", disse Bolsonaro em entrevista ao site.