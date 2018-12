Gabarito do Enem 2018 é divulgado; confira seu desempenho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta quarta-feira (14) o gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os participantes do exame precisam verificar o gabarito a partir da cor de seu caderno de prova.

Neste ano, 5,5 milhões de pessoas se inscreveram para o exame. As provas foram realizadas em duas etapas: nos dias 4 e 11 deste mês.

Dentre as 180 questões distribuídas pelas áreas de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, uma delas, de matemática, foi anulada pelo Inep.

Tudo porque a questão foi usada em um vestibular da UFPR (Universidade Federal do Paraná) em 2013. A repetição descumpriu os requisitos de ineditismo e sigilo do exame.

"A questão foi elaborada em 2012 para o Inep, por um professor que, à época, estava vinculado à UFPR. No entanto, posteriormente, em 2013, a questão foi utilizada no vestibular da própria Universidade, para ingresso em 2014, o que não deveria ter ocorrido", afirmou o órgão, em nota.

Após constatar a repetição, o MEC instaurou uma sindicância para apurar responsabilidades, que pode resultar em processos administrativo, cível e até criminal. A comissão tem 30 dias para concluir a apuração de eventuais irregularidades.

É importante salientar que o número de acertos não representa a nota final do estudante. O Enem usa o método da TRI (Teoria de Resposta ao Item), um modelo que seleciona grupos de questões pelo grau de dificuldade e privilegia o participante que obteve uma média de acertos equânime.

O Enem é considerado o segundo maior exame público do mundo. É uma das portas de entrada para seis em cada dez instituições públicas e privadas do país, de acordo com dados tabulados do MEC (Ministério da Educação).

Segundo o Inep, as notas individuais dos participantes serão divulgadas no dia 18 de janeiro de 2019.