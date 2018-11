Gabi Prado, Evandro Santo e Catia Paganote estão na roça em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabi Prado, Evandro Santo e Catia Paganote formam a sexta roça da Fazenda. Os participantes foram colocados na berlinda na noite desta segunda (29) através de votação da casa.

Rafael Ilha, fazendeiro da semana, indicou Gabi Prado. O mais votado pelos participantes, Evandro Santo, foi o segundo indicado. Ele, por sua vez, pôde escolher um peão da baia para completar a formação da Roça e escolheu Catia Paganote.

"Jogo pelo meu time, mesmo se meu time fala mal de mim por trás [...] vou votar na Gabi, porque ela é uma pessoa bem chata, que parece uma tiazinha que fica na janela o dia todo esperando algum vizinho dar uma brecha. Especialista em ofensas, mestrado e pós-gradução em humilhação", disse Rafael Ilha ao justificar seu voto.

Irritada, Gabi respondeu: "Ele é mentiroso. Estou admirada, porque pela primeira vez ele deixou de ser frouxo. Tá sendo homem de me mandar pra roça."

Nesta edição do reality os peões contam também com os poderes do lampião, adquiridos na prova de fogo. Na última sexta (26), João Zoli, da equipe terra, venceu o desafio e ficou com o lampião. Ele escolheu ficar com a chama azul e entregou a chama vermelha para Caique Aguiar.

A chama azul deu a Zoli o poder de conceder uma vantagem a um dos fazendeiros que estão na roça. Ele escolheu beneficiar Gabi Prado. Já a chama vermelha concebia ao dono o poder de votar duas vezes durante a formação da roça. Caique Aguiar votou em Evandro Santo e Luane Dias.

Com a roça formada, os participantes terão a chance de retornar para o programa com a prova do Fazendeiro que acontece nesta terça (30). A eliminação acontece na próxima quinta (1º).