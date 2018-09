Gabi Prado toma atitude e investe em João Zoli em "A Fazenda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está esquentando o clima entre o modelo João Zoli e Gabi Prado em A Fazenda (Record). Na tarde desta segunda, cansada de esperar, a moça tomou a iniciativa e partiu para o ataque. "Por que você não me beijou ainda?", perguntou ela, deixando o rapaz sem graça.

Como resposta, Zoli se esquivou, mas deixou claro que sente uma atração e que a recíproca é verdadeira. "Claro que eu tô afim de você. Eu quero ficar com você, mas imagina se eu fico com você na festa e você repete aquilo que você me falou: 'Você me beijou ontem?' Eu ia ficar mal de você não lembrar de nada", disparou. Na festa a que ele se refere, na última sexta (21), Gabi bebeu um pouco a mais e até foi xingada pelo fisiculturista Léo Stronda de piranha.

O modelo, que já revelou ter um irmão internado em uma clínica de reabilitação, quer um tempo para colocar as ideias (e os desejos) em ordem. "Acho que tem muito tempo, né? Vamos esperar", afirmou. "A primeira vez que esse menino sair comigo, ele desiste de tudo", completou Gabi, que continuou: "O que mais eu preciso fazer para você acreditar em mim?" Zoli apenas riu e saiu de mansinho do local.