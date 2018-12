Gabigol cita carinho pelo Santos, mas "abre as portas" para rivais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabriel Barbosa volta à Inter de Milão, da Itália, após o fim de seu empréstimo com o Santos nesta temporada. Aliás, esta é a única certeza do artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols. Ele ainda não sabe se será aproveitado no clube italiano ou emprestado novamente para outro clube.

Questionado se jogaria no São Paulo, por exemplo, um dos clubes interessados em seu futebol antes de voltar ao Santos nesta temporada, Gabigol abriu as portas para atuar nos rivais do alvinegro praiano.

"Ser citado em grandes times é sempre motivo de muito orgulho. Respeito todas as equipes. Todos sabem meu carinho pelo Santos, mas abro as portas para todos os times", afirmou Gabigol.

Após um início difícil no Santos em sua segunda passagem, com direito a jejum de gols, Gabigol deslanchou após a chegada do técnico Cuca e terminou a temporada com prêmios de melhor atacante e artilheiro do Brasileiro.

Agora o camisa 10 alega que pretende apenas manter a sequência de jogos e ser feliz na carreira, independente da equipe que defenderá em 2019.

"Como falei. Vou voltar para Inter. Agradeço todas especulações, não sei é verdade ou mentira, mas ser citado em grandes times me deixa honrado. Vou voltar para Inter e ver o que acontece", disse.

"Eu quero ser feliz (o que pretende para 2019), jogar independente do lugar. Tenho felicidade de ser jogador da Inter, é um time grande, mas é momento de aproveitar as férias. Quero jogar e ter sequência. O financeiro fica em segundo plano neste momento", concluiu.