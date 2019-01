Gabigol é anunciado e cita ídolos do Flamengo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Através de um vídeo nas redes sociais o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do atacante Gabigol. Na gravação, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018 aparece vestindo a camisa 12 e cita ídolos para projetar a emoção de defender o clube e viver as sensações de atuar diante de um Maracanã lotado.

"Grandes ídolos, craques geniais. Imagine eu entrando em campo vestindo o mesmo manto que eles usaram e sentir a mesma emoção que eles sentiram? Comemorar gol no Maraca com a maior e melhor torcida do mundo. Chegou a minha vez!", disse no trecho do vídeo.

Em aspas divulgadas por sua assessoria de imprensa, Gabigol disse que sempre terá o Santos em seu coração, mas que começará a escrever uma nova história.

"O ano de 2018 foi excepcional para mim, só faltaram os títulos. Devo tudo ao Santos! Derramei todas as gotas de suor que pude jogo a jogo e tenho certeza que dei meu melhor para o clube. Agora começarei a escrever uma nova história, mas o Santos sempre estará no meu coração. Flamengo é um clube gigante, com a maior torcida do Brasil, e farei de tudo para ser feliz com essa camisa, que também é reconhecida no mundo inteiro. Essa nação me inspira e espero comemorar muitos gols ao lado deles", disse.

Valdemir, pai do atacante, revelou que outros clubes do Brasil fizeram proposta além de um da Inglaterra, e frisou que o Santos não fez oferta de renovação:

"Somos muito gratos ao Santos, é a nossa casa, onde o Gabriel cresceu e surgiu para o futebol. A escolha pelo Flamengo foi unânime. Tínhamos outras propostas, incluindo outros times do Brasil e também um da Inglaterra. Em momento algum o Santos nos procurou para discutir renovação. Buscamos o melhor ao Gabriel."

Gabigol chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira e realizou exames médicos no clube. Nesta quinta, postou foto ao lado do outro reforço, o meia Arrascaeta, no hotel onde estão hospedados na Barra da Tijuca (RJ).

Para ter o atacante por empréstimo até o fim de 2019, o Flamengo se comprometeu com a Inter de Milão a pagar integralmente seus salários.

Por ainda estarem cumprindo os protocolos de chegada, Gabigol e Arrascaeta não seguirão para Orlando (EUA) onde o Flamengo disputa a Flórida Cup.

O Rubro-Negro venceu nos pênaltis o Ajax (HOL) por 4 a 3, nesta quinta-feira, após o empate por 2 a 2 no tempo normal. Caso vença o Eintracht Frankfurt (ALE), neste sábado, às 19h (horário de Brasília), a equipe conquistará o título do torneio.