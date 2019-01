Gabigol e Arrascaeta são apresentados no Maracanã para a torcida do Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reforços mais badalados da temporada, Gabigol e Arrascaeta foram apresentados para a torcida do Flamengo na tarde deste domingo (20) no Maracanã cerca de uma hora antes de a bola rolar contra o Bangu, na estreia na Taça Guanabara.

Sem poder atuar por ainda não estar regularizado em termos de documentação, o atacante lamentou não poder estar em campo.

"Me sinto bem fisicamente. Eu já estava treinando antes de acertar. Uma pena que hoje não posso jogar. Estava muito ansioso. Estou muito feliz com esse grupo", declarou ao Sportv.

Gabigol tem uma relação especial com o Maracanã. Foi no famoso estádio que ele conquistou a medalha de ouro com a seleção brasileira na Olimpíada do Rio, em 2016. Ano passado, ainda quando defendia o Santos, fez três gols na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco.

"É um estádio especial para todos os brasileiros. Sempre fui muito feliz aqui. Agora espero ser feliz com a camisa do flamengo e agradar a nação", ressaltou.

Gabigol e Arrascaeta entraram rodeados de crianças. Uma delas carregava o troféu da Flórida Cup (EUA), conquistado na semana passada.

Próximo do uruguaio desde que chegaram ao Rio de Janeiro, o atacante ressaltou a amizade que foi criada:

"Arrascaeta já é um amigo especial", frisou.