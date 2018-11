Gabigol preocupa, e Santos tem dúvidas para o clássico contra o Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabigol é dúvida para o duelo do Santos contra o Palmeiras neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma "paulistinha" e deixou o treino da última quinta-feira, no CT Rei Pelé, com dores. O lateral Dodô abandonou atividade com dores no tornozelo, mas preocupa menos.

Caso não joguem, o técnico Cuca deve escalar Eduardo Sasha e Jean Mota, respectivamente. Vale ressaltar que o lateral não tem substituto no elenco e, por isso, o treinador teria que improvisar o meia Jean Mota mais uma vez no setor. Além disso, Cuca faz mistério em mais duas posições: ataque e defesa.

Além das preocupações com Gabigol e Dodô, o técnico Cuca faz mistério em dois setores do time. O treinador pediu para a assessoria de imprensa divulgar que escalou com Bruno Henrique e Lucas Veríssimo entre os titulares no período em que o treino estava fechado aos jornalistas na última quinta-feira, no CT Rei Pelé. Porém, quando a imprensa teve acesso ao treino, ele escalou Luiz Felipe e Derlis González na vaga da dupla.

Com isso, a provável escalação do Santos para encarar o Palmeiras é a seguinte: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Gustavo Henrique e Dodô (Jean Mota); Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique (Derlis González) e Gabigol (Eduardo Sasha).