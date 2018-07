Gabriel Jesus posta foto com Ludmilla e se declara fã da cantora

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seriam eles o novo "Brumar"? Gabriel Jesus, 21, publicou neste domingo (22) uma foto ao lado da cantora Ludmilla, 23. O jogador do Manchester City e da seleção brasileira aproveitou as férias para prestigiar a apresentação da funkeira no festival Maior Baile do Mundo, em São Paulo.

"Sucesso sempre, Ludmilla", escreveu ele em suas redes sociais. Em seu Instagram Stories, ele compartilhou trechos das músicas "Bom" e "Dim Dim Dim" —o que os internautas consideraram uma indireta.

A mesma imagem foi compartilhada pela cantora, que agradeceu a presença do jogador, que assistia a apresentação acompanhado da mãe, Vera Lúcia Diniz de Jesus. "Olha quem foi pro show hoje! Amei", escreveu ela. Lud também compartilhou a foto em seu Instagram Stories.

Em maio, uma indireta de Ludmilla viralizou nas redes sociais e deu origem ao hit "Dim Dim Dim". A música, composta por MC Pupio, virou meme por conta da letra: "Já vou logo avisando que eu não tenho namorado, dim dim dim, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme? Pega na mão e assume."

Internautas brincaram com a letra da música e shipparam o casal. "Dim dim dim o Jesus é mó lindim [sic]", escreveu uma seguidora. Outro internauta foi mais longe: "Se casem e façam filhos, por favor".