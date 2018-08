Gal Gadot apoia menino que usou acessórios da Mulher Maravilha na aula

Da redação

Gal Gadot, que interpretou a Mulher Maravilha no filme homônimo da DC Comics, demonstrou apoio a um garotinho usando seu perfil no Instagram. A atriz compartilhou a notícia de que um menino foi à escola usando a mochila e a coroa da Mulher Maravilha em seu primeiro dia de aula. O texto foi escrito pela mãe, que estava com medo do filho sofrer preconceito. “Por que nós estamos tentando fazer nossos filhos viverem em um mundo de azuis, marrons e verdes, onde é normal se eles brincarem com armas e caminhões, mas não com bonecas?”, escreveu a atriz, que finalizou o texto usando a #wonderboy (menino maravilha, em português), e ressaltou a importância de quebrar estereótipos de gênero.

Celebridade

Sérgio Reis está internado desde o dia 31 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por conta de arritmia cardíaca e teve de passar por uma cirurgia. De acordo com o hospital, o cantor e deputado federal deu entrada no hospital com uma fibrilação atrial e foi submetido a uma ablação da arritmia, um procedimento cirúrgico para tratar as arritmias, que é realizado por meio de cateteres por veias e artérias, de forma indolor e rápida. O procedimento não teve nenhuma complicação e agora Reis encontra-se estável e está sendo acompanhado pela equipe médica coordenada por Roberto Kalil Filho.

Música



Darth Vader aparece em Cinema in Concert em Curitiba

Domingo de Dia dos Pais pede um programa diferente e o Teatro Guaíra recebe a Orquestra Filarmônica de Curitiba com o espetáculo Cinema in Concert sob a regência do maestro Alexandre Brasolim. É neste dia 12 de agosto, às 16h. Uma das apresentações de maior sucesso da companhia volta em cena repaginada. Darth Vader, o grande astro do show, assume o papel de Rock Vader e durante a música de Star Wars chega para mostrar toda sua maestria em solos de guitarra reinventando a sua Marcha Imperial. O programa contempla mais de 15 trilhas sonoras dos mais famosos filmes e para muitos deles os personagens participam ao vivo. Como em T-Rex, o aprendiz assume a batuta para reger a sua própria trilha; em 007 Skyfall, a música consagrada por Adele será interpretada pela curitibana poderosa Michele Mara.

Fim de ano



Natal do Palácio Avenida já tem as datas das apresentações deste ano

As datas das apresentações do tradicional espetáculo de Natal no Palácio Avenida, no Centro de Curitiba, foram divulgadas. A atração natalina que emociona todo país será realizada nos dias 30 de novembro, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de dezembro, sempre sextas, sábados e domingos. O Banco Bradesco, responsável pela atração, informou que o tema deste ano será “Tempo de Sonhar”. Participam do espetáculo crianças de escolas municipais de Curitiba e de instituições de acolhimento apoiadas pelo banco.

Níver do dia

Antonio Banderas

ator espanhol

58 anos