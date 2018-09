“Galinha Pintadinha” e releitura de “O Rei Leão” agitam o fim de semana em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Diversão garantida neste fim de semana no Shopping Estação.

A Galinha Pintadinha, personagem mais carismática do Brasil, desembarca em Curitiba, para mais um show oficial "A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha". A atração acontecerá no Teatro Regina Vogue, nos dias 29 e 30 de setembro, às 15hrs.

Dessa vez, as crianças vão se divertir com a história de uma trupe que viaja pelo Brasil com o seu Carrinho de Histórias. Por meio dele, os pequenos embarcam em uma jornada de música, luzes e cores pelo encantado universo da Galinha Pintadinha. Tudo começa quando o Pintinho, fugindo do Gavião, acaba se perdendo da Galinha Pintadinha e do Galo Carijó. Assim começa a fabulosa aventura para encontrar seus pais, com a ajuda dos amigos da Popó. Um espetáculo para curtir, cantar e dançar em família, ao som dos sucessos do cancioneiro infantil, em uma mistura de linguagens visuais em vídeo, luzes, efeitos especiais e tecnologia.

Artistas de renome

Com roteiro e direção de Marcos Luporini e Juliano Prado, os criadores da série original, a nova produção agrega outros artistas especialistas em fantoches e figurinos como Jésus Sêda, que já trabalhou nas principais emissoras de televisão do país, desenvolvendo personagens do "Castelo Rá-Tim-Bum" e "Cocoricó". Também entra para este time Quiá Rodrigues, que dá vida aos "Cavalinhos do Fantástico" e trabalhou na "TV Colosso" da Rede Globo, incluindo também a parceria com Xuxa Meneghel em vários DVDs do "Xuxa só para baixinhos".

Ficha técnica

Criação e direção: Marcos Luporini e Juliano Prado

Direção Musical: Marcos Luporini

Assistente de Direção: Gisele Jorgetti

Elenco: Isabel Barros, Angela Azevedo, Pedro Torrezan e Paulo Zarta

Figurinos: Eliana Liu, Marcos Laporte e Atelier Casa do Trem

Fantoches e Objetos de Cena: Jésus Sêda, Quiá Rodrigues e Lilian Alves

Design Gráfico: Lilian Alves

Iluminação: Juliano Prado

Produção Executiva: Edgard Jordão

Assistente de Produção: Eliezita Barros

Videografismo: Juliano Benatti, Francis Viveiros, Tiago Saad, Daniel Inoue

Gerente Geral: Miguel Moreira

Equipe Bromelia: Marina Buzo, Mário Neto, Mayara Palloma, Ricardo Magna,

Carolina Motta, Rafael Ranzani.

Espaço Faz de Conta

No Espaço Faz de Conta, com apoio do Teatro de Bonecos Dr. Botica, será realizada uma apresentação de dança que fará a releitura da obra "O Rei Leão".

O espetáculo conta com figurinos bem produzidos, e é feito por crianças e jovens do Espaço Artístico Juliana Hauth e Nicole Vanoni. A peça é apresentada por um ator, que durante as coreografias conta as aventuras de Simba, um dos principais personagens da obra.

O espetáculo acontece no sábado (29) a partir das 16h, no piso L1. A apresentação é gratuita.

Brasil Pequeno Itinerante

Já o Teatro de Bonecos Dr. Botica recebe no sábado e domingo a peça "Brasil pequeno itinerante". O espetáculo conta histórias de pessoas que Genifer, uma das personagens, encontrou em viagens pelo Brasil. Tem história da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Tocantis, do Paraná e também de Minas Gerais.

As apresentações acontecem às 13h, 15h e 17h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudantes, idosos e crianças na faixa etária de 3 até 12 anos).

Serviço

Espaço Faz de Conta

Releitura de "O Rei Leão"

Sábado (29)

16h

Gratuito

Espaço Faz de Conta, piso L1

Teatro Regina Vogue

Galinha Pintadinha - A Fabulosa Trupe

Sábado (29) e domingo (30)

15h

R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Teatro Regina Vogue (piso L2)

Mais informações pelo (41) 2101-8292

www.reginavogue.com.br

Teatro de Bonecos Dr. Botica

Brasil Pequeno Itinerante

Sábado (29) e domingo (30)

13h, 15h e 17h

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudantes, idosos e crianças de 3 até 12 anos)

Teatro de Bonecos Dr. Botica, piso L1

www.teatrodebonecosdrbotica.com.br

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shopping_estacao |www.facebook.com/ShoppingEstacao