Galvão Bueno comemora aniversário em jantar com a mulher

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sábado (21) foi de festa para o narrador Galvão Bueno, que completou 68 anos. No Instagram, ele compartilhou uma foto de como foi a comemoração. A voz das transmissões esportivas da Globo festejou em um jantar íntimo com sua mulher, Desirée Soares, em Florença, na Itália.

"Aniversário mais que especial. Só eu e ela, meu amor Desirée Soares, em Firenze (na Itália)", escreveu ele na legenda da imagem que compartilhou no Instagram.

Recentemente, no fim da Copa do Mundo, Galvão surpreendeu os fãs ao dizer que a disputa na Rússia poderia ser sua última participação no grande evento do futebol. Em entrevista para seu filho Lucas Bueno, no canal do YouTube dele, o narrador esclareceu que isso não significa aposentadoria.

"O que eu disse? Faço narrações em Copa desde 74, são 44 anos. Pode ser que essa de França e Croácia tenha sido minha última narração de final de Copa do Mundo. Não sei. Provavelmente seja. Mas, de qualquer forma, quero estar no Qatar. Eu tenho Copa América para fazer, Olimpíadas de 2020. A Copa de 2022 tem que pensar com calma. Não sei o que vou fazer. Tem tanta coisa para fazer. Posso fazer uma narração ou outra, tem 'Jornal Nacional', tem programa. Não sei. Isso é uma coisa que vamos resolver, até porque tenho que renovar o contrato para poder saber o que vou fazer. As pessoas se adiantam", explicou.