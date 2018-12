Game 'God of War' ganha troféu como o melhor jogo de 2018 em Los Angeles

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famoso no universo dos games, o jogo "God of War", do Santa Monica Studio, foi escolhido como o melhor no Game Awards 2018 desta quinta-feira (6), em Los Angeles. A premiação é uma das mais notáveis no mundo.

O jogo superou os concorrentes "Celeste", "Spider-Man", "Monster Hunter: World", "Assassin's Creed Odyssey" e o conhecido e tradicional "Red Dead Redemption 2". O jogo eletrônico ainda levou as estatuetas em outras duas etapas: melhor direção e melhor jogo de ação/aventura.

Ao todo, "God Of War" foi indicado em oito categorias das 29 existentes e ganhou a principal. Porém, o game que levou o maior número de troféus foi "Red Dead Redemption 2" nas categorias melhor narrativa, design, trilha, e atuação, com Roger Clark na pele do protagonista Arthur Morgan.