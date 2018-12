Ganhador do Camões, cabo-verdiano é quase desconhecido por aqui

Folhapress

MINDELO, CABO VERDE (FOLHAPRESS) - Germano Almeida, 73, é o principal escritor de sua geração em Cabo Verde. Best-seller também Portugal, venceu neste ano o prêmio Camões, principal láurea da literatura em língua portuguesa.

De seus 17 romances, no entanto, apenas um -"O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo"- saiu no Brasil, publicado há mais de 20 anos.

"Meu livro saiu no Brasil pela Companhia das Letras, uma grande editora que o publicou com muitas esperanças. Mas Cabo Verde ainda é muito pouco conhecido no Brasil. Naquela época, era menos ainda. Ninguém sabia de nós e, portanto, ninguém nos procurava", disse o autor a respeito do fraco desempenho de seu livro em terras brasileiras.

Para o escritor, o cenário tem mudado progressivamente, e os brasileiros estão cada vez mais interessados pelos autores africanos.

"A partir dos estudos universitários, já se conhece mais sobre autores africanos, sobre os cabo-verdianos. O brasileiro começou a se interessar mais pela literatura de Cabo Verde. Acho que, se publicassem um outro livro meu hoje, seria bem melhor", aposta.

Fã de Jorge Amado e Guimarães Rosa, o cabo-verdiano reconhece que também é difícil encontrar livros brasileiros em seu país natal.

"Nós não temos acesso diretamente, acompanhamos à medida que eles vão sendo publicados em Portugal", comenta.

Almeida conversou com a Folha durante a Morabeza, maior feira literária da lusofonia da África, na qual o escritor foi uma das estrelas.

Com 1,90 m de altura, sempre vestido de branco e com um largo sorriso no rosto, o autor não passava despercebido entre o público, com quem posou para fotos e deu autógrafos.

Germano Almeida ficou famoso pelo humor irônico, recheado de críticas sociais, que imprime a seus textos.

Seu romance de estreia, "O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo", conta a história de um homem que enriqueceu vendendo guarda-chuvas em uma cidade em que praticamente nunca chove.

"Eu sou de uma terra em que a realidade desafia a ficção. As pessoas estão sempre a nos oferecer material sobre o que escrever", diverte-se.

Advogado, Almeida fez faculdade em Portugal, mas regressou a seu país logo após terminar o curso. Ele se diz apaixonado pelo arquipélago cabo-verdiano.

"É interessante porque a minha ilha, Boa Vista, tem 4.000 habitantes e eu já publiquei dois livros sobre ela. Um amigo meu me perguntou como é que eu arranjei sobre o que escrever em dois livros sobre uma ilha tão pequena. Eu sempre digo que as histórias estão todas lá, nas pessoas", diz.

Almeida afirma que ter recebido o Camões "perturbou um pouco seu dia", com mais telefonemas e gente querendo entrar em contato. Com isso, sua produção literária acabou sendo inevitavelmente afetada.

"Eu estava a escrever um romance quando me anunciaram o prêmio Camões. Desde aí eu nunca mais peguei nele", afirma o autor.