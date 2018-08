Garçom processa Fiuk e pede R$ 30 mil na Justiça por dano moral

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um garçom do Hotel Sheraton do Leblon, zona sul do Rio, está processando o cantor Fiuk, 27, por dano moral e pede R$ 30 mil de indenização.

De acordo com informações do processo, o garçom alega que Fiuk o acusou injustamente de ter furtado seu celular, segundo informou o colunista Ancelmo Goes, do jornal O Globo.

O episódio ocorreu em 30 de outubro de 2011, quando Fiuk estava hospedado no hotel. Ele pediu que o funcionário esquentasse sobras de uma refeição e retirasse louças sujas de seu quarto. Horas depois, Fiuk teria acusado o garçom de ter furtado um iPhone de seu quarto, utilizando "palavras de baixo calão extremamente ofensivas", segundo o texto do processo.

A Polícia Militar foi chamada e revistou o armário e a mochila do funcionário, mas nada foi encontrado. Fiuk, ainda segundo o processo, não teria pedido desculpas ao garçom e continuou com as ofensas.

O garçom apresentou uma queixa crime por calúnia contra o ator e alegou que passou a ser "preterido pelo hotel em razão da acusação infundada" de Fiuk.

O processo corre desde 2014 na 8ª Vara Cível do Rio. Procurada pelo UOL, a assessoria de Fiuk disse que ele não irá se pronunciar sobre o assunto.