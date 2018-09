'Gases não podem parar um chefe de Estado', diz Janaina Paschoal a Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Janaina Paschoal, advogada e candidata a deputada estadual em São Paulo, publicou uma sequência de tuites nesta sexta-feira (28) em que pede ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) para que tome as "rédeas da campanha" e que não deixe de participar dos debates por problemas com gases.

"O povo gosta do Sr, tenho falado com muita gente... o senhor tem o dever de enquadrar todo mundo e tomar as rédeas da campanha! Se estiver em condições de ir ao debate, tem que ir! Gases não podem parar um Chefe de Estado! Que brincadeira é essa?", diz.

As declarações foram feitas um dia após o vice do candidato, Hamilton Mourão, criticar o 13º salário e reprimido por Bolsonaro em mensagem na mesma rede social. Janaina afirma que se o candidato não assumir a campanha o país será entregue "de bandeja para o PT".