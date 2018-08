Geada pode atingir quase todo o Paraná nesta sexta. Veja se sua cidade está no mapa do frio

Da Redação Bem Paraná com sites

A sexta-feira (10) deve ser de frio intenso no Paraná. A distribuição espacial das geadas previstas contidas no mapa indica a progressão da massa de ar frio pelo interior do estado com núcleo mais intenso do centro em direção ao sul. As geadas devem ser de fracas a moderadas, e atingem todo o Centro-Sul, Campos Gerais, parte do Oeste e Centro-Oeste e cidades da Grande Curitiba. Veja no mapa se sua cidade está no "caminho" da geada, sendo a cor verde onde a formação deve ser de fraca inrtensidade, amarelo para geada moderada e em vermelho onde podem ocorrer geadas fortes:

Apenas a faixa de divisa com São Paulo e parte do Leste do Estado e Litoral não devem ter a formação do fenômeno. Porém, as temperaturas ficam baixas pela manhã em todas as regiões. As cidades no Centro-Sul devem ter mínimas de 2ºC. Curitiba tambpém amanhece fria, com previsão de 4ºC. Mesmo nas áreas costumeiramente mais quentes (Norte e Noroeste) as mínimas alcançam 6ºC.

No sábado (11) o resfriamento aumenta em todo o Estado, e marcas negativas podem ser registradas no Sul do Estado. Novamente devem ocorrer geadas em quase todas as regiões, inclusve a Capital.