Gêmeos de Rosângela e do chef Erick Jacquin nascem em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rosângela Menezes, 40, mulher do chef e apresentador do programa MasterChef (Band), Erick Jacquin, deu à luz os dois filhos gêmeos, na noite deste domingo (23), no hospital Albert Einstein, na capital paulista. Mãe e bebês, que serão chamados de Elize e Antoine, passam bem.

O casal deu entrada na maternidade no final da tarde, quando Jacquin chegou a divulgar um vídeo mostrando a grande quantidade de malas que estavam sendo levadas. Rosângela já havia dito que a previsão de chegada dos bebês era entre 17 e 27 de dezembro.

O anúncio da gravidez foi feito em agosto durante a final da quinta temporada do MasterChef, pegando os demais jurados, Henrique Fogaça e Paola Carosella, e a apresentadora, Ana Paula Padrão, de surpresa. Um ano antes, Rosângela já falava sobre o desejo do casal de engravidar.

O chefe, que já é pai de um rapaz de 21 anos, fruto de um relacionamento anterior, já havia revelado o desejo de ter ao menos uma menina, que se chamaria Elize. O nome do gêmeo, Antoine, foi escolhido por ser "doce e, ao mesmo tempo, forte", explicou Rosângela em outubro.

Jacquin vive no Brasil desde 1994 e já foi reconhecido pela revista Forbes como uma das 25 celebridades mais importantes do país. É também consultor responsável dos restaurantes "Le Bife', no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, "La Brasserie de la mer", em Natal (RN), e do "Belle époque", em Manaus (AM).