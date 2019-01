General Mourão defende incluir militares

O presidente em exercício Hamilton Mourão (PRTB) defendeu ontem duas mudanças que têm sido discutidas pela equipe econômica nas regras de aposentadoria de militares. Ele avaliou como benéfico o aumento do tempo de permanência no serviço ativo, ampliando-o de 30 para 35 anos, e o recolhimento da contribuição de 11% sobre a pensão recebida por viúvas de militares.

“São mudanças que seriam positivas para o país”, disse Mourão, ao ser questionado pela imprensa. As propostas enfrentam resistência junto às Forças Armadas. Ao tomar posse, o novo comandante do Exército, Edson Pujol, defendeu que o atual sistema dos militares seja mantido.

Mourão ressaltou que as alterações têm sido discutidas pelas Forças Armadas e defendeu uma transição, para quem já está no serviço militar, para o aumento do tempo de serviço “Em tese, é um aumento, com uma tabela para quem já está no serviço, um tempo de transição”, afirmou.