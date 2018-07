Gente Jovem Reunida

O icônico Bar do Pachá, agora abre também aos sábados a noite e domingos para o almoço. A iniciativa partiu da Paula filha do Zico (proprietário) e da chef Renata Khury. O que já

era bom, ficou ainda melhor. Super recomendo!

Ladeira Abaixo

Começou apenas como um acampamento. Logo vieram os absurdos. Colocar Lula no meio dos nomes. Gritar Bom Diaaa!!! histericamente. Pedir visitas com a desculpa de vistorias. Agora atingiram o ápice do ridículo carimbando as notas com a cara do presidiário. É a vergonha alheia atingindo níveis nunca antes vistos na história deste país.

A Hora e a Vez

O quarteto curitibano de música alternativa, “Santos Marti Amatuzzi & Castel”, está lançando um EP com 4 inéditas. Vale conferir!!!

