George Clooney doa sua Harley-Davidson após pedido de Amal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - George Clooney, 57, está doando uma de suas motos Harley-Davidson, para fazer o bem e também para marcar alguns pontos com a sua mulher, Amal Clooney, 40.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, após o ator sofrer um acidente, em julho, na Itália, Amal começou a fazer campanha para que o marido se afastasse das motos. Ele chegou a ser arremessado depois de bater em uma Mercedes-Benz.

O ator teve apenas ferimentos leves com o acidente, mas foi o suficiente para Amal ficar preocupada com o bem-estar do marido e pedir que ele abandonasse o costume de dirigir motos.

O veículo está à venda no site de leilões e-bay e quem arrematar a Harley doará US$ 25 mil (cerca de R$ R$ 92.432,38) para a ONG Homes for Troops, que constrói casas a veteranos que lutaram na guerra pós 11 de setembro.

A moto de modelo Dresser Touring Ultra Limited FLHTK, de 2017, virá com a assinatura de Clooney no tanque de gasolina. O leilão foi aberto na segunda-feira (5) e ficará ativo até o dia 15 deste mês. O comprador deve buscar em Los Angeles, Califórnia.