Luiza Brunet rebate comentários de Luciana Gimenez e Val Marchiori

A modelo Luiza Brunet fez duras críticas à apresentadora do Superpop, Luciana Gimenez, e à socialite Val Marchiori. No programa, as duas comentaram a briga judicial que Brunet enfrenta contra seu ex-namorado, o empresário Lírio Parisotto. “Realmente considero lastimáveis os comentários de ambas (Val Marchiori e Luciana Gimenez), pois vivemos em um país com dados estarrecedores no quesito violência contra a mulher. E alertar que enquanto minha vida pessoal estava sendo exposta e desrespeitada: uma mulher foi assediada, sofreu violência grave, ou pior, foi morta”, desabafou Luiza Brunet. “Uma pena, um desserviço e um atraso de vida, em tempos de grandes números de desigualdade e violência.” No programa, Val Marchiori disse que o empresário foi injustiçado e insinuou que a ex-modelo mentiu sobre as agressões que sofreu durante o relacionamento.

Polêmica

Asia Argento teria admitido sexo com rapaz menor de idade

O site TMZ revelou uma das fotos da atriz Asia Argento com o norte-americano Jimmy Bennett, então com 17 anos, que teriam feito a atriz concordar com um acordo de US$ 380 mil pelo silêncio do norte-americano em um caso de abuso sexual. Além disso, o site publicou imagens de um suposto desabafo da italiana com uma amiga em um aplicativo de mensagens. A imagem publicada pelo TMZ mostra Asia e Jimmy na cama, aparentemente sem roupas, deitados juntinhos. Nas leis da Califórnia, onde se encontraram em 2013, é crime para um adulto ter uma relação sexual com uma pessoa menor de 18 anos. Na terça-feira, Asia – filha do cineasta italiano Dario Argento – soltou um comunicado na terça-feira, dizendo que “nunca tive qualquer relação sexual com Bennett”. No entanto, as mensagens de texto de Asia com uma amiga indicam que houve relação sexual. “Eu tive sexo com ele e foi estranho. Eu não sabia que ele era menor até chegar a carta”. Sobre as fotos, não há grandes preocupações. “Dá para ver meus seios. Isso é tudo. Não significa nada.”

Showbiz

George Clooney torna-se o ator mais bem pago do ano

George Clooney faturou US$ 239 milhões nos últimos 12 meses, principalmente pela venda da sua marca de tequila, e é o ator mais bem pago do ano, segundo publicou ontem a revista Forbes. A venda da Casamigos à Diageo rendeu ao ator americano um total de US$ 233 milhões que, somados aos lucros dos seus filmes antigos e outros negócios, o lançaram ao topo da célebre lista. Com US$ 124 milhões, Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, repetiu o segundo lugar graças a produções como ‘Jumanji: Bem-Vindo à Selva’ e à sua influência nas redes sociais, que lhe permite negociar muitos contratos de publicidade.

No terceiro e quarto lugar aparecem dois super-heróis de ‘Os Vingadores’ que participaram de recentes filmes da Marvel: Robert Downey Jr. (Homem de Ferro) faturou US$ 81 milhões, enquanto Chris Hemsworth (Thor) recebeu US$ 64,5 milhões. Depois aparecem Jackie Chan (US$ 45,5 milhões), Will Smith (US$ 42 milhões), Akshay Kumar (US$ 40,5 milhões), Adam Sandler (US$ 39,5 milhões), Salman Khan (US$ 38,5 milhões) e Chris Evans (US$ 34 milhões).

Bizarro

Estagiária é demitida da Nasa após xingar conselheiro no Twitter

Uma estudante identificada como Naomi perdeu um estágio na Nasa após menos de um dia de trabalho por conta de um tuíte no qual comemorava a conquista profissional. Ela escreveu na postagem: “calem a m*** da boca. Eu fui aceita em uma vaga de estágio na Nasa”. No entanto, ela não esperava que o engenheiro Homer Hickam, conselheiro nacional da empresa, fosse repreender seu palavreado na rede social. Naomi não sabia sobre a influência dele e retrucou: “chupe meu p*** e minhas bolas. Estou trabalhando na Nasa”. Não demorou muito tempo e ela foi demitida por justa causa. Devido à popularidade de Hickam, o episódio recebeu uma série de comentários na rede social.

Cinema

Filme ‘Capitã Marvel’ ganha história em quadrinhos antes do lançamento

‘Capitã Marvel’ vai chegar aos cinemas apenas em 2019, mas a Marvel lançará, em 14 de novembro, um prelúdio em quadrinhos do filme com missões do líder da Shield, Nick Fury (Samuel Jackson), e da agente Maria Hill (Cobie Smulders). A obra foi intitulada Captain Marvel Prelude e tem 32 páginas. De acordo com a sinopse, a dupla de personagens vai enfrentar uma missão de “vida ou morte” para explicar por que a Capitã Marvel não está na Terra na cena final de ‘Vingadores: Guerra Infinita’. A história foi escrita por Will Corona Pilgrim, com arte de Andrea Di Vito. Capitã Marvel se passa na década de 1990 e conta a história de Carol Danvers, pilota da Força Aérea dos Estados Unidos que tem o DNA trocado pelo de um alienígena e começa a ter superforça, voar e lançar raios.

Níver do dia

Kobe Bryant

ex-jogador norte-americano de basquete

40 anos