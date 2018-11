Gerard Butler retorna a Malibu e mostra casa destruída após incêndios no norte da Califórnia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gerard Butler, 48, retornou a sua casa em Malibu, onde ficam casas de estrelas de Hollywood, na tarde deste domingo (11), para mostrar como ela ficou destruída com o incêndio que atinge o norte do estado da Califórnia desde a noite de quinta (9).

"Voltei para a minha casa em Malibu depois de desocupá-la. Momento devastador na Califórnia. Inspirado como sempre pela coragem, espírito e sacrifício dos bombeiros. Obrigado Departamento de Bombeiros de Los Angeles. Se você puder, apoie esses homens e mulheres corajosos", escreveu o ator escocês, em seu perfil no Instagram, além de pedir doações para a corporação.

O incêndio se alastrou rapidamente e obrigou milhares de pessoas a fugirem. Segundo Scott Maclean, porta-voz do departamento de proteção florestal e combate ao fogo do estado, 23 pessoas morreram em decorrência dos incêndios.

Para os bombeiros, o total de pessoas que precisarão ser retiradas de casa pode chegar a 148 mil. Ao menos três bombeiros ficaram feridos e 35 pessoas estão desaparecidas. Trata-se de um dos incêndios mais destrutivos da história, de acordo com dados do departamento.

Além de Butler, Kim Kardashian, Kanye West, Lady Gaga, Will Smith, o cineasta Guillermo del Toro e outros artistas também tiveram que deixar suas casas para escapar do incêndio. A estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' chegou a filmar algumas cenas das chamas do alto de seu jato particular, e compartilhou as imagens pelo Stories de seu Instagram. Na publicação, ela pediu aos fãs que rezassem por Calabasas.