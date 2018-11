'Gero Camilo Canta Belchior' na Caixa Cultural Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

O ator, poeta, dramaturgo, cantor e compositor Gero Camilo traz à Curitiba, de 24 a 27 de outubro, o show em que presta sua homenagem ao cantor cearense Belchior. Gero e a banda Caroço da Aurora apresentam o repertório do disco Alucinação e outros clássicos de Belchior. As apresentações serão na Caixa Cultural Curitiba, de quarta a sábado às 20h. Os ingressos estarão à venda a partir do próximo sábado, dia 20 de outubro, a R$30 e R$15, na bilheteria do teatro.

Em quase 40 anos de carreira, e mais de 20 discos, Belchior revelou sentimentos e reflexões que embalaram gerações e ainda representam pensamentos contemporâneos sobre política e sociedade. Gero Camilo cursou a Escola de Arte Dramática (EAD), na USP, tem livros publicados, passagens importantes pelo teatro e pelo cinema brasileiros, além de ter conquistado prêmios importantes. Com a participação no filme Bicho de Sete Cabeças, a primeira de muitas parcerias com Rodrigo Santoro, ele se tornou conhecido do grande público.

Incentivo à cultura

A Caixa investiu mais de R$ 385 milhões em cultura nos últimos cinco anos. Em 2018, nas unidades da Caixa Cultural em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, está prevista a realização de 244 projetos de Artes Visuais, Cinema, Dança, Música, Teatro e Vivências.

A Caixa Cultural Curitiba oferece, desde 2004, uma programação diversificada, com opções gratuitas ou a preços populares, estimulando a inclusão e a cidadania. O espaço, situado no centro da capital, conta com duas galerias, um teatro, uma sala de oficinas e tem 70 atrações previstas na programação de 2018.

Serviço:

Música: Gero Camilo Canta Belchior

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Data: de 24 a 27 de outubro de 2018 (quarta a sábado).

Horário: quarta, quinta, sexta e sábado, às 20h.

Ingressos: venda inicia no dia 20 de outubro. R$ 30 e R$ 15 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 16h às 19h.)

Duração: 80 minutos

Classificação etária: livre

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)